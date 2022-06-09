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Abenteuer Leben täglich

Jugend kann nicht kochen: Chili con carne

Kabel EinsFolge vom 09.06.2022
Jugend kann nicht kochen: Chili con carne

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.06.2022: Jugend kann nicht kochen: Chili con carne

42 Min.Folge vom 09.06.2022Ab 12

"Die Jugend von heute kann nicht mehr kochen!" - das behauptet Chefkoch Achim Müller. In München treten vier Kandidaten an, um diese Behauptung zu widerlegen. Ihre Aufgabe: Chili con carne mit selbstgemachten Nachos und einem leckeren Dip. Brennt am Ende nur das feurige Chili oder gleich die ganze Küche?

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