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Abenteuer Leben täglich

Nationenkampf - Haxen-Duell

Kabel EinsFolge vom 26.01.2022
Nationenkampf - Haxen-Duell

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.01.2022: Nationenkampf - Haxen-Duell

42 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 12

Die klassische deutsche Haxe ist eins der Parade-Gerichte von Koch Gerald Kortmann. Kumpel und Kollege Semi Hassine will ihm zeigen, dass er mit seiner exotischen tunesischen Variante mindestens genauso punkten kann und fordert ihn zu einem kulinarischen Wettkampf heraus. Wer hat am Ende die Nase vorn?

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