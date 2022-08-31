Der Reparator - Hoffnungslose FälleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.08.2022: Der Reparator - Hoffnungslose Fälle
42 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 12
Lars Gauster ist der Reparator: Er repariert einfach alles, was er in die Finger kriegt. Heute nimmt er sich drei Geräte mit drei verschiedenen Defekten vor: Eine Küchenmaschine, deren Schalter fehlt, einen defekten Nobel-Toaster sowie eine Kaffeemaschine, die nur noch dünnen Kaffee kocht. Welche Tipps hat Lars diesmal auf Lager?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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