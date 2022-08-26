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Abenteuer Leben täglich

50 Jahre Ballermann

Kabel EinsFolge vom 26.08.2022
50 Jahre Ballermann

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.08.2022: 50 Jahre Ballermann

43 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12

Mallorca ist und bleibt ein beliebtes Reiseziel für viele Deutsche. Insgesamt besuchen jährlich fast 13 Millionen Touristen die Insel. Vor allem der berühmt berüchtigte Ballermann hat sich in den letzten 50 Jahren deutlich verändert. Außerdem in der Sendung: Aus einem langweiligen Rasen wird eine stylische Wohlfühloase mit Naturpool!

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