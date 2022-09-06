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Abenteuer Leben täglich

Der größte Freizeitpark der Weltmeere

Kabel EinsFolge vom 06.09.2022
Der größte Freizeitpark der Weltmeere

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.09.2022: Der größte Freizeitpark der Weltmeere

43 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12

Der Kreuzfahrtriese "WISH" ist der größte Freizeitpark der Weltmeere und bietet 4.000 Passagieren Platz. Und mittendrin ist der "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller. Der bekennende Disney-Fan ist bei der Jungfernfahrt mit voller Auslastung dabei und testet den Spaßfaktor und natürlich das Essen an Board. Wie fällt das Urteil des Berliners aus? Und: Die Handyretter - PC-Werkstatt

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