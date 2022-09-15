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Abenteuer Leben täglich

Supermarktregeln

Kabel EinsFolge vom 15.09.2022
Supermarktregeln

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 15.09.2022: Supermarktregeln

43 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 6

Auch im Supermarkt gibt es Regeln, an die sich jede:r zu halten hat. Doch das wird nicht von allen befolgt: Gerade im Sommer sieht man gerne, wie die Kunden vom frischen Obstangebot naschen. Doch ist das erlaubt? Kann man im Supermarkt Waren umtauschen, so wie man es vom Onlinehandel gewöhnt ist? Und darf man seinen Einkauf komplett mit Kleingeld bezahlen?

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