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Abenteuer Leben täglich

Oktoberfest mal anders

Kabel EinsFolge vom 19.09.2022
Oktoberfest mal anders

Oktoberfest mal andersJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.09.2022: Oktoberfest mal anders

42 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12

Traditionelle Wiesnschmackerl neu interpretiert! Was schmeckt besser: moderne Gerichte oder die Klassiker der bayrischen Küche? Profiköchin Feli wagt das Duell gegen Küchenchef Jan und tritt mit einem deftigen Weißwurst Burger, Sushi Knödeln und einer Brezel Pizza gegen die klassischen Wirtshausgerichte an. Außerdem in der Sendung: Trick 17 international und Exportschlager Bierdeckel!

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