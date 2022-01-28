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Abenteuer Leben täglich

Hoffmann on Tour: Döner Check München

Kabel EinsFolge vom 28.01.2022
Hoffmann on Tour: Döner Check München

Hoffmann on Tour: Döner Check MünchenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.01.2022: Hoffmann on Tour: Döner Check München

42 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12

Wie kann Döner noch schöner? Mit dieser Frage im Gepäck begibt sich Hoffmann auf Deutschlandreise. Als erstes landet er in München. Hier findet er den wohl schärfsten Döner Bayerns, Döner mit Trüffelsoße und eine original bayrische Interpretation. Wie das schmeckt? Und: Bestes Steak Deutschlands

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