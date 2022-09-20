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Abenteuer Leben täglich

Josh Jabs on Tour: BBQ-Tour Istrien

Kabel EinsFolge vom 20.09.2022
Josh Jabs on Tour: BBQ-Tour Istrien

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.09.2022: Josh Jabs on Tour: BBQ-Tour Istrien

42 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 12

"Abenteuer Leben"-BBQ-Chef Josh Jabs begibt sich auf Probiertour durch Istrien in Kroatien. Kulinarisch bietet die Urlaubsregion einen Mix aus würzigen Balkan-Gerichten und einer leichten, mediterranen Küche. Bestlage für Josh, der gerne seinen Sommer im Süden verlängert und viele leckere Locations und Restaurant-Tipps findet.

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