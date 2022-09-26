Thema u.a.: Sparfuchs - Sparen mit B WareJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.09.2022: Thema u.a.: Sparfuchs - Sparen mit B Ware
32 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12
Kundenretouren, Ausstellungsstücke, Artikel mit kleinen Fehlern. Solche Produkte waren früher unverkäuflich. Heutzutage werden sie als sogenannte B-Waren verkauft. Aber was kriegt man für sein Geld? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Check. Außerdem in der Sendung: Illusion Pics - wir checken den Trend!
