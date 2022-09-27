Der Reparator rettet Zuschauer-GeräteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.09.2022: Der Reparator rettet Zuschauer-Geräte
43 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 12
Lars Gauster ist DER REPARATOR! Heute repariert er ein echtes Schmuckstück, das ihm ein Abenteuer Leben-Zuschauer zur Reparatur geschickt hat: Eine wunderschöne alte Nähmaschine aus den 60er Jahren, mit der seine Oma schon genäht hat. Kann der Reparator das geliebte Erbstück retten? Außerdem in der Sendung: Mama kann nicht kochen!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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