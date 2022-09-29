Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und Kimmo

Kabel EinsFolge vom 29.09.2022
Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und Kimmo

Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und KimmoJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.09.2022: Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und Kimmo

41 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12

Es sieht aus wie eine schicke Computermaus, aber es macht etwas völlig anderes. Die kleinste Waschmaschine der Welt! Dass es eine Waschmaschine ist, müssen die Abenteuer Leben täglich Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann aber erst einmal erraten. Raten, testen, bewerten: Das Gadget-Quiz-Duell neu bei Abenteuer Leben täglich. Außerdem: BBQ-Meisterschaft in Amerika.

Alle verfügbaren Folgen