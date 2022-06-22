Echtzeitkochen Mac and CheeseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.06.2022: Echtzeitkochen Mac and Cheese
42 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12
Der Speed-, Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein absoluter Klassiker der amerikanischen Küche, nämlich Mac and Cheese. Und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Nein, behauptet Sebastian, lecker und schnell, das geht auch in dieser kurzen Zeit. Ob das stimmt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins