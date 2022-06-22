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Abenteuer Leben täglich

Echtzeitkochen Mac and Cheese

Kabel EinsFolge vom 22.06.2022
Echtzeitkochen Mac and Cheese

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.06.2022: Echtzeitkochen Mac and Cheese

42 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12

Der Speed-, Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein absoluter Klassiker der amerikanischen Küche, nämlich Mac and Cheese. Und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Nein, behauptet Sebastian, lecker und schnell, das geht auch in dieser kurzen Zeit. Ob das stimmt?

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