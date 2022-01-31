Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.01.2022: Sandwich-Hits aus dem Netz
42 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Food Hackerin Julia probiert die berühmtesten Sandwich-Rezepte aus dem Internet aus - vom Rainbow-Sandwich bis hin zum crazy Würfelsandwich ist alles dabei.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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