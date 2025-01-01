Thema u. a.: Echtzeitkochen Mac and CheeseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Echtzeitkochen Mac and Cheese
42 Min.Ab 12
Der Speed-, Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein absoluter Klassiker der amerikanischen Küche, nämlich Mac and Cheese. Und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Nein, behauptet Sebastian, lecker und schnell, das geht auch in dieser kurzen Zeit. Ob das stimmt?
