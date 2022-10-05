Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.10.2022: Tiefkühl-Favoriten
43 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 12
Was wir alle gerne einlagern kommt nicht in den Tresor, sondern in die Tiefkühltruhe: die Brötchen fürs Wochenende, die Pommes für den schnellen Snack, die Pizza nach Feierabend. So werden Deutschlands beliebteste Tiefkühlprodukte hergestellt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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