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Abenteuer Leben täglich

Felicitas Then on Tour: Mexikanisches Streetfood

Kabel EinsFolge vom 07.10.2022
Felicitas Then on Tour: Mexikanisches Streetfood

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.10.2022: Felicitas Then on Tour: Mexikanisches Streetfood

45 Min.Folge vom 07.10.2022Ab 12

Diesmal reist Köchin Felicitas für "Abenteuer Leben" nach Tulum in Mexiko, um Streetfood zu testen. Im "Cafe de Olla" gibt es feurig scharfe grüne Tomaten-Guacamole mit selbst frittierten Nachos. Weiter geht es zum "El Silver", bekannt für saftige Burritos mit Pulled Pork. Wird Feli die Geheimnisse der mexikanischen Küche lüften?

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