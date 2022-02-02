Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.02.2022: Felis Feierabendgerichte
42 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 12
Den ganzen Tag in der Arbeit und am Abend dann noch in die Küche stellen? Das muss nicht sein: Profi-Köchin Felicitas Then stellt schnelle und leckere Feierabendgerichte vor.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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