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Abenteuer Leben täglich

Speiseeis frittiert und flambiert

Kabel EinsFolge vom 14.11.2022
Speiseeis frittiert und flambiert

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.11.2022: Speiseeis frittiert und flambiert

42 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 12

"Abenteuer Leben täglich" liefert von Montag bis Freitag eine Stunde lang Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt. Von kulinarischen Küchen-Expeditionen und -Experimenten über spektakuläre DIY-Highlights und faszinierende Technik-Gadgets bis hin zu Mythen und Phänomenen des Alltags und der Frage, was wirklich dahinter steckt - unterhaltsam, lebensnah und verständlich.

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