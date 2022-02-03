Thema u. a.: Peter Griebels Küchencheck: KüchengadgetsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.02.2022: Thema u. a.: Peter Griebels Küchencheck: Küchengadgets
Folge vom 03.02.2022
Küchengadgets erleichtern einem oft den Alltag und es gibt einige Neuheiten auf dem Markt: einen magnetischen Messerschleifer, der Messer ohne großes Know-how perfekt schleifen soll, oder ein Kombinationsgerät aus Salatschleuder und Sieb - Peter Griebel hat die neuesten Gadgets getestet. Und: Hoffmanns Leibgerichte: Erbsensuppe
