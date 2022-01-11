Croissant-Duell: Deutschland vs. FrankreichJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.01.2022: Croissant-Duell: Deutschland vs. Frankreich
32 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 12
Gold-gelbe Farbe, leicht knusprige Kruste, innen schön locker-luftig - so soll ein echtes Croissant sein. Wer bekommt das besser hin? Zum Duell treten an: Pierre Ouvrard, Croissants-Künstler aus Paris, und als Herausforderer: Jochen Gaues, Kult-Bäcker aus Hamburg.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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