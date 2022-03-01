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Abenteuer Leben täglich

Reporterselbstversuch: Krapfen

Kabel EinsFolge vom 01.03.2022
Reporterselbstversuch: Krapfen

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.03.2022: Reporterselbstversuch: Krapfen

44 Min.Folge vom 01.03.2022Ab 12

Karneval ist Ausnahmezustand - auch in allen Bäckereien, denn nun ist Krapfen- bzw. Berliner-Zeit. Wie aufwändig die Herstellung des beliebten Hefegebäcks ist, hat sich Reporter Tobias Ostler mal genauer angeschaut. Eine sehr leckere Angelegenheit sowie anstrengende Handarbeit.

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