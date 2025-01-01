Thema u. a.: Croissant-Duell: Deutschland vs. FrankreichJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Croissant-Duell: Deutschland vs. Frankreich
32 Min.Ab 12
Gold-gelbe Farbe, leicht knusprige Kruste, innen schön locker-luftig - so soll ein echtes Croissant sein. Wer bekommt das besser hin? Zum Duell treten an: Pierre Ouvrard, Croissants-Künstler aus Paris, und als Herausforderer: Jochen Gaues, Kult-Bäcker aus Hamburg.
