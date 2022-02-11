Thema u. a.: Valentinstag mal anders mit FeliJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.02.2022: Thema u. a.: Valentinstag mal anders mit Feli
42 Min.Folge vom 11.02.2022Ab 12
Multimediaköchin Feli zaubert ein schnelles und cooles Valentinstagsmenü aus dem Liebesärmel! Frei nach dem Motto "Liebe geht durch den Magen" landen auf ihren Tellern: rote Waffel-Burger, Herz-Ravioli, Rosen-Pizza-Muffins und Siebter Himmel-Dessert-Wölkchen.
