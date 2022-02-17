Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.02.2022: Laminat verlegen mit Tommo
43 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12
Das alte Bad in der Wohnung ist schon seit Jahren nicht mehr auf dem neuesten Stand? Kein Problem, ein neuer Boden kann Wunder wirken. Doch wie geht das? Die Lösung ist einfacher als man denkt: Laminat! Das strapazierfähige Material sieht optisch wie hochwertiges Holz aus, ist nur wesentlich günstiger und einfacher zu verarbeiten. Zusammen mit Superheimwerker Tommo und Redakteur Nick zeigt "Abenteuer Leben", wie es geht.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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