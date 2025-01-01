Thema u. a.: Henze unaufhaltsam: Henzes Spaghetti BologneseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Henze unaufhaltsam: Henzes Spaghetti Bolognese
41 Min.Ab 12
Packung auf, das kann ja jeder, aber oft dauert frisch zubereitetes Essen gar nicht lang. Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die nächste Fünf Minuten-Challenge. Henze unaufhaltsam - Pasta Bolognese in nur wenigen Minuten, ganz frisch und lecker.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins