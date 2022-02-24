Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.02.2022: Teuerste Pommes der Welt
41 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 12
Im New Yorker Restaurant "Serendipity 3" steht eine ganz exquisite Spezialität auf der Karte. Jeder Gast kann eine Portion Pommes für 200 Dollar kaufen. Damit sind es die teuersten Pommes der Welt. Doch was genau macht die Beilage so teuer und besonders? Und: Fesenmairs Finest: Skihütten Kracher
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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