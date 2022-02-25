Thema u. a.: Wie billig darf es sein? SchlagbohrerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.02.2022: Thema u. a.: Wie billig darf es sein? Schlagbohrer
42 Min.Folge vom 25.02.2022Ab 12
Wie viel darf oder soll ein guter Schlagbohrer kosten? Reporterin Julia macht gemeinsam mit Handwerksexperte Tommo den Test - von billig bis teuer. Und: Skurriler Aberglaube / Das kochen die Promis
