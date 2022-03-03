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Abenteuer Leben täglich

Neue Cuts: Fleisch 2.0

Kabel EinsFolge vom 03.03.2022
Neue Cuts: Fleisch 2.0

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.03.2022: Neue Cuts: Fleisch 2.0

44 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12

Fleischenthusiast und Metzgermeister Jürgen David von der "Metzgerei David" wurde von der Zeitschrift "Feinschmecker" zur besten Metzgerei in Rheinland Pfalz gewählt. Der Meister zeigt, was neben den bekannten Cuts wie Filet, Entrecote etc. noch so alles dran ist am Rind und gibt Tipps für die perfekte Zubereitung.

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