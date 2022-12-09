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Abenteuer Leben täglich

Achims Hack Check Weihnachten

Kabel EinsFolge vom 09.12.2022
Achims Hack Check Weihnachten

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.12.2022: Achims Hack Check Weihnachten

43 Min.Folge vom 09.12.2022Ab 12

"Abenteuer Leben täglich" liefert von Montag bis Freitag eine Stunde lang Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt. Von kulinarischen Küchen-Expeditionen und -Experimenten über spektakuläre DIY-Highlights und faszinierende Technik-Gadgets bis hin zu Mythen und Phänomenen des Alltags und der Frage, was wirklich dahinter steckt - unterhaltsam, lebensnah und verständlich.

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