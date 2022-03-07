Thema u. a.: Sparfuchs: Payback HacksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.03.2022: Thema u. a.: Sparfuchs: Payback Hacks
43 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12
Payback ist das meistgenutzte Bonusprogramm Deutschlands. "Abenteuer Leben" zeigt die besten Tricks, um möglichst viele Punkte zu ergattern und rechnet nach: Lohnt es sich wirklich, mitzumachen? Was kriegt man für seine gesammelten Punkte? Und: Leckeres aus Resten der Metzgerei
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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