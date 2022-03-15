Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.03.2022: Küchen Basics: Pfannen
43 Min.Folge vom 15.03.2022Ab 12
Muss man sich seine Küche mit unzähligen Pfannen vollstopfen? Nein! Chefkoch Thomas Fesenmair zeigt, dass eine einzige vollkommen ausreicht. Was die perfekte Allround-Pfanne für Eigenschaften haben muss, erklärt der Profi an typischen Kochbeispielen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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