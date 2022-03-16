Thema u. a.: Streetfood-Tour New YorkJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.03.2022: Thema u. a.: Streetfood-Tour New York
44 Min.Folge vom 16.03.2022Ab 12
Kaum einer kennt das Streetfood in New York besser als Famous Fat Dave. In seinem alten NY-Taxi fährt er kreuz und quer durch Manhattan und entdeckt dabei immer neue Food-Kreationen. Er zeigt "Abenteuer Leben", wo es den besten Hotdog, die leckersten Pastrami Sandwiches & Co. zu kaufen gibt und was es mit der Spezialität "Chopped Cheese" auf sich hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins