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Abenteuer Leben täglich

Sparfuchs - nicht abgeholte Amazonpakete

Kabel EinsFolge vom 21.03.2022
Sparfuchs - nicht abgeholte Amazonpakete

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.03.2022: Sparfuchs - nicht abgeholte Amazonpakete

45 Min.Folge vom 21.03.2022Ab 12

Wer momentan auf Facebook und Co. unterwegs ist, kommt an diesen Werbeanzeigen nicht vorbei: "Nicht beanspruchte Amazon Pakete". Versprochen werden Superschnäppchen von Amazon als Überraschungsbox. Was steckt dahinter? Und was bekommt man für sein Geld? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Test. Und: Elektroauto im Alltagstest

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