Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.03.2022: Imbisscheck: vegan in Köln
45 Min.Folge vom 23.03.2022Ab 12
Hoffmann probiert den Trend "Veganes Fast Food" aus: von Vöner über Seitan-Schnitzelbrötchen bis hin zum Pulled Jackfruit Burger. Rein pflanzliche Bio-Produkte zu saftigen Preisen. Eine gewagte Kombi für Fast Food. Wo's das gibt und wie's schmeckt, Hoffmann checkt's aus. Und: Kerntemperatur Fleisch: Rind
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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