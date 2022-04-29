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Abenteuer Leben täglich

Die Ketchup-Revolution

Kabel EinsFolge vom 29.04.2022
Die Ketchup-Revolution

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.04.2022: Die Ketchup-Revolution

44 Min.Folge vom 29.04.2022Ab 12

Mario Bauer hat ein eigenes Rezept für Ketchup entwickelt und will den Markt damit gehörig aufmischen. Sein Erfolgsgeheimnis: 50 Prozent weniger Zucker und dafür 60 Prozent mehr Tomaten sorgen für einen einzigartigen Geschmack. Kann er damit gegen die Konkurrenz bestehen? Und: Modelleisenbahn - die Eröffnung Deutschlands realistischster Modelleisenbahn

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