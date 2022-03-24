Hoffmanns Leibgerichte: CurrywurstJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.03.2022: Hoffmanns Leibgerichte: Currywurst
43 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12
Rund 800 Millionen Currywürste sollen angeblich jährlich in Deutschland verspeist werden. Klar, dass die Currywurst auch zu Dirk Hoffmanns absoluten Leibgerichten zählt. Wie er seine Spezial Currywurst zubereitet, das verrät er heute.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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