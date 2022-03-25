Thema u. a.: Das kochen die PromisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.03.2022: Thema u. a.: Das kochen die Promis
42 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12
Immer wieder zeigen sich Hollywood-Stars auch ganz bodenständig im Netz, wie sie in der Küche selbst den Kochlöffel schwingen. Drew Barrymore hat so sogar ihre eigene Kochshow bekommen und ein Kochbuch veröffentlicht. Doch überzeugt das auch den Profikoch Kevin von Holt? Er kocht die Gerichte von Drew Barrymore, Natalie Portman und Jennifer Garner nach und checkt, ob die Hollywoodstars auch in der Küche oscarreife Leistungen abliefern.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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