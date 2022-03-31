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Abenteuer Leben täglich

Hack-Checker: Putz- und Haushaltshacks

Kabel EinsFolge vom 31.03.2022
Hack-Checker: Putz- und Haushaltshacks

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 31.03.2022: Hack-Checker: Putz- und Haushaltshacks

44 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12

Alltag Armutsgrenze - für Monika Stracke aus Düsseldorf bittere Realität. Der regelmäßige Gang zur Tafel ist für sie lebensnotwenig. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann interessiert sich für die Schicksale der beiden und hilft. Beim gemeinsamen Einkaufen und Kochen bekommt er einen Einblick ins das Leben der beiden Frauen und gibt nützliche Tipps, wie man günstig leckere Mahlzeiten zubereiten kann.

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