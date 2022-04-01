Stylische Designwände für zu HauseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.04.2022: Stylische Designwände für zu Hause
44 Min.Folge vom 01.04.2022Ab 12
Um die eigenen vier Wände zu verschönern, braucht es manchmal mehr als nur ein Bild. Abenteuer Leben war u. a. bei der Gestaltung einer Fake-Steinmauer aus Styropor und einem Graffiti fürs traute Heim mit dabei. Und: Das Comeback vergessener Kochklassiker.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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