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Abenteuer Leben täglich

Vom Tweet in die Truhe: Andys Traum von der Fischstäbchen-Pizza

Kabel EinsFolge vom 04.04.2022
Vom Tweet in die Truhe: Andys Traum von der Fischstäbchen-Pizza

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.04.2022: Vom Tweet in die Truhe: Andys Traum von der Fischstäbchen-Pizza

42 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12

Passen Ananas und Pizza zusammen? Solche Diskussionen sind von vorgestern. Jetzt gibt es im Handel eine Fischstäbchen-Pizza. Wie alles mit einem einfachen Tweet anfing und wer hinter der gewagten Kombi steckt - "Abenteuer Leben" hat das herausgefunden. Und: Auf Wildschweinjagd mit Drohne und Hundemeute

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