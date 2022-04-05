Thema u. a.: Döner in MexikoJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.04.2022: Thema u. a.: Döner in Mexiko
43 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 12
Döner gibt's nicht nur in der Türkei und Deutschland, sondern in vielen anderen Teilen der Welt. In der neuen Reihe "Döner weltweit" begibt sich der Streetfood-Fan Felicitas Then auf die Reise: Wie sieht Döner eigentlich quer über den Atlantik und zurück aus? Dieses Mal: Mexiko! Dort gibt es Döner in Tacos und mit Ananas. Verrückt. Und auch lecker?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins