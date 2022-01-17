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Abenteuer Leben täglich

Dirk Hoffmann on Tour: Prag - Böhmische Küche

Kabel EinsFolge vom 17.01.2022
Dirk Hoffmann on Tour: Prag - Böhmische Küche

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.01.2022: Dirk Hoffmann on Tour: Prag - Böhmische Küche

42 Min.Folge vom 17.01.2022Ab 12

"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann ist wieder unterwegs, um die Geheimnisse einer besonders schmackhaften Küche zu lüften: Viele Soßen, deftige Knödel und viel Fleisch sind typisch für böhmische Spezialitäten. Das Zentrum Böhmens ist Prag - und genau dort schaut Hoffmann in die Töpfe seiner Kollegen.

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