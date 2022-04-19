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Abenteuer Leben täglich

Terrassen- und Balkonreinigung

Kabel EinsFolge vom 19.04.2022
Terrassen- und Balkonreinigung

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.04.2022: Terrassen- und Balkonreinigung

42 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 12

Nach dem langen Winter brauchen Balkone und Terrassen Pflege, damit sie wieder zum schönsten Ort im Sommer werden. Holz, Steine oder Beton sind von der Witterung stark in Mitleidenschaft geraten. Die Garten-Experten David und Dennis zeigen, was für eine saubere Terrasse ohne schädliche Nebenwirkungen zu tun ist.

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