Thema u. a.: Terrassen- und BalkonreinigungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.04.2022: Thema u. a.: Terrassen- und Balkonreinigung
42 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 12
Nach dem langen Winter brauchen Balkone und Terrassen Pflege, damit sie wieder zum schönsten Ort im Sommer werden. Holz, Steine oder Beton sind von der Witterung stark in Mitleidenschaft geraten. Die Garten-Experten David und Dennis zeigen, was für eine saubere Terrasse ohne schädliche Nebenwirkungen zu tun ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins