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Abenteuer Leben täglich

Illusion Cakes

Kabel EinsFolge vom 11.04.2022
Illusion Cakes

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.04.2022: Illusion Cakes

43 Min.Folge vom 11.04.2022Ab 12

Illusion Cakes sind leckere und kreative Kunstwerke aus Kuchen, die dem Original zum Verwechseln ähnlichsehen. Die beiden Geschwister Chrissi und Alex sind im Kuchen-Fieber und backen die drei außergewöhnlichsten Illusion Cakes aus dem Netz nach - darunter Rezepte mit einer Zimmerpflanze oder einer Kerze aus Kuchenteig. Doch können sie das als Laien überhaupt schaffen?

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