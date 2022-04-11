Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.04.2022: Thema u. a.: Illusion Cakes
43 Min.Folge vom 11.04.2022Ab 12
Illusion Cakes sind leckere und kreative Kunstwerke aus Kuchen, die dem Original zum Verwechseln ähnlichsehen. Die beiden Geschwister Chrissi und Alex sind im Kuchen-Fieber und backen die drei außergewöhnlichsten Illusion Cakes aus dem Netz nach - darunter Rezepte mit einer Zimmerpflanze oder einer Kerze aus Kuchenteig. Doch können sie das als Laien überhaupt schaffen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins