Reparieren statt neu kaufen: Die Handy Werkstatt am Bahnhof.Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.01.2022: Reparieren statt neu kaufen: Die Handy Werkstatt am Bahnhof.
18 Min.Folge vom 18.01.2022Ab 12
Die Handywerkstatt am Bahnhof: statt neue Smartphones zu kaufen, kann man auch probieren diese zu reparieren.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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