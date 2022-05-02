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Abenteuer Leben täglich

1 Cent Schnäppchen aus dem Netz

Kabel EinsFolge vom 02.05.2022
1 Cent Schnäppchen aus dem Netz

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.05.2022: 1 Cent Schnäppchen aus dem Netz

41 Min.Folge vom 02.05.2022Ab 12

Auf Amazon und Aliexpress werden derzeit Produkte für gerade einmal einen einzigen Cent angeboten. Wie kann das sein? Wer verdient noch daran? Und was taugen die Ultra-Günstig-Artikel aus dem Netz? "Abenteuer Leben"-Sparfuchs Daniel Güldner ist der Sache auf den Grund gegangen. Und: Zeitumsteller

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