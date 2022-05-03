Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.05.2022: Balkon-Paletten-Lounge
43 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 12
Der Sommer steht vor der Tür, doch der Balkon ist immer noch im Winterschlaf? Kein Problem! Zusammen mit Handwerker-Profi Tommo und Redakteur Nick zeigt "Abenteuer Leben", wie man schnell und einfach seinen tristen Balkon in eine echte Hingucker Lounge verwandeln kann! Und das für kleines Geld und geringem Aufwand. Und: Tattoo Heroes 5
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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