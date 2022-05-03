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Abenteuer Leben täglich

Balkon-Paletten-Lounge

Kabel EinsFolge vom 03.05.2022
Balkon-Paletten-Lounge

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.05.2022: Balkon-Paletten-Lounge

43 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 12

Der Sommer steht vor der Tür, doch der Balkon ist immer noch im Winterschlaf? Kein Problem! Zusammen mit Handwerker-Profi Tommo und Redakteur Nick zeigt "Abenteuer Leben", wie man schnell und einfach seinen tristen Balkon in eine echte Hingucker Lounge verwandeln kann! Und das für kleines Geld und geringem Aufwand. Und: Tattoo Heroes 5

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